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На Дніпропетровщині виявили майже цілий "шахед"

Бойову частину знищать, а решту пристрою розберуть та дослідять.

На Дніпропетровщині виявили майже цілий "шахед"
У Дніпропетровській області виявили цілий "шахед"
Фото: Національна поліція

У Дніпропетровській області вибухотехніки виявили майже вцілілий "шахед", запущений російськими військовими по цивільних об’єктах.

Про це повідомили у Національній поліції України.

"Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник – він упав на пустирі біля одного з населених пунктів", – розповіли у поліції.

На Дніпропетровщині виявили цілий &quot;шахед&quot;
Фото: Національна поліція
На Дніпропетровщині виявили цілий "шахед"

Вибухотехніки кажуть, що це отримати вцілілий екземпляр ворожого безпілотника є удачею. Тому "шахед" ретельно дослідять.

"Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями", – зазначили вибухотехніки. 

  • Нещодавно Дніпропетровську область атакували безпілотники. В результаті руйнувань зазнало комунальне підприємство, від удару знищена майже вся техніка. 
  • Хакери оприлюднили інформацію про вартість іранських "шахедів" для Росії. Іран спершу запросив за одиницю продукції 375 тисяч доларів, але під час переговорів ціну "збили": до 193 тисяч за борт при замовленні 6000 безпілотників або $290 тис при замовленні 2000 БпЛА.
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