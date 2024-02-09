У Дніпропетровській області вибухотехніки виявили майже вцілілий "шахед", запущений російськими військовими по цивільних об’єктах.

Про це повідомили у Національній поліції України.

"Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник – він упав на пустирі біля одного з населених пунктів", – розповіли у поліції.

Фото: Національна поліція На Дніпропетровщині виявили цілий "шахед"

Вибухотехніки кажуть, що це отримати вцілілий екземпляр ворожого безпілотника є удачею. Тому "шахед" ретельно дослідять.

"Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями", – зазначили вибухотехніки.