У Дніпропетровській області вибухотехніки виявили майже вцілілий "шахед", запущений російськими військовими по цивільних об’єктах.
Про це повідомили у Національній поліції України.
"Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник – він упав на пустирі біля одного з населених пунктів", – розповіли у поліції.
Вибухотехніки кажуть, що це отримати вцілілий екземпляр ворожого безпілотника є удачею. Тому "шахед" ретельно дослідять.
"Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями", – зазначили вибухотехніки.
- Нещодавно Дніпропетровську область атакували безпілотники. В результаті руйнувань зазнало комунальне підприємство, від удару знищена майже вся техніка.
- Хакери оприлюднили інформацію про вартість іранських "шахедів" для Росії. Іран спершу запросив за одиницю продукції 375 тисяч доларів, але під час переговорів ціну "збили": до 193 тисяч за борт при замовленні 6000 безпілотників або $290 тис при замовленні 2000 БпЛА.