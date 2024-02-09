Уночі українські війська збили 10 з 16 російських "шахедів"

Росіяни проводили атаку з двох напрямків.

У ніч на п'ятницю росіяни атакували Україну 16 ударними БпЛА Shahed. Атаку проводили з двох напрямків: мису Чауда в Криму і російської Курської області.

Захисникам вдалося збити 10 безпілотників. Про це повідомили в Повітряних силах.

"В результаті бойової роботи знищено 10 «шахедів» у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Одним із атакованих об'єктів став готель у Зміївській громаді Харківської області. Постраждав його охоронець. Окрім того, пошкоджені приватні будинки. Ворог вдарив по Харківській області близько опівночі.