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Щонайменше 28 визволених українських військових мають поранення або серйозні хвороби, — ГУР

Найстаршому військовому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20. 

Щонайменше 28 визволених українських військових мають поранення або серйозні хвороби, — ГУР
Фото: ГУР МО

Серед врятованих військовослужбовців під час 51 обміну військовополоненими цього разу — 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. 

Про це повідомили у ГУР МО України.

"Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках", – ідеться у повідомленні.

Фото: ГУР МО

За інформацією ГУР, щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20. 

Фото: ГУР МО

"Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на «Азовсталі», рідних братів Миколу та Романа. Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну", – додають у відомстві.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Фото: ГУР МО

З початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 Захисників та Захисниць. 

Фото: ГУР МО

Сьогодні, 8 лютого, з полону вдалося повернути 100 українських військовополонених. Серед них оборонці "Азовсталі".

Фото: ГУР МО

 

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