Голови МЗС Канади та Великобританії обговорили безпекові гарантії Україні

12 липня 2023 року члени Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.