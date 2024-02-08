Голови МЗС Канади та Великобританії обговорили безпекові гарантії Україні

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі провела розмову зі своїм британським колегою Девідом Кемероном.
Про це розповіла голова МЗС Канади Мелані Жолі.
“Ми обговорили нашу співпрацю на Близькому Сході, включаючи звільнення заручників і збільшення гуманітарної допомоги Газі”, - написала Жолі.
Також співрозмовники обговорили довгострокові зобов’язання щодо безпеки в Україні.
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12 липня 2023 року члени Group of 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
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12 січня цього року Україна і Великобританія підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження.
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Сполучені Штати Америки теж хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори, відбулося уже два раунди, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
- Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки" – у продовження спільної декларації про підтримку України, ухваленої країнами Групи семи на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року.