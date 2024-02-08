Ветерани Австралії готові відремонтувати гелікоптери Taipan для України

Ветерани ще можуть відновити певну кількість Taipan, але багато з них вже розібрали до стану, який не підлягає відновленню.

У Австралії ветерани армії та інженери погодилися відновити списані гелікоптери Taipan. В разі відновлення їх можна буде передати Україні.

Про це пише ABC News.

Ветерани армії та інженери, які колись працювали з парком гелікоптерів Taipan, який зараз залишився в Австралії, погодилися відновити гелікоптери, щоб їх можна було відправити в Україну, а не утилізувати в ході дорогого процесу утилізації.

Єдиною перепоною для погодження передачі гелікоптерів Taipan Україні є вето австралійської армії. Представник міноборони Австралії розповів, що наразі розбирання цих машин вже на стадії завершення та, що жодна з них не перебуває у придатному стані.

Однак група колишніх військових та техніків зголосилась на волонтерських засадах відновити Taipan, які ще мають деталі, необхідні для роботи. Вони надіслали свою пропозицію міністру оборони країни та закликали його зупинити процес утилізації.

"Спільними зусиллями австралійської громади ми зможемо врятувати ці цінні машини для країни, яка відчайдушно потребує військової техніки для зміцнення та посилення своїх можливостей", —повідомив колишній військовослужбовець Кріс Мур.

Видання додає, що ветерани ще можуть відновити певну кількість Taipan, але багато з них вже розібрали до стану, який не підлягає відновленню.