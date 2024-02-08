КНДР скасувала закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю

Парламент Північної Кореї скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю, пише Bloomberg.
Про цей крок оголосили в четвер офіційні ЗМІ Пхеньяна.
“У той час, як режим Північної Кореї діє згідно з примхами Кіма, закони створювали більш формальну основу для функціонування гірського курорту та фабричного парку на північ від кордону”, − зазначає видання.
Обидва проєкти, які колись розглядалися як моделі майбутньої співпраці, призупинили через політичну неприязнь.
Офіційний представник Міністерства об’єднання Південної Кореї заявив, що цей крок лише ще більше ізолює Північну Корею, додавши, що Сеул не планує найближчим часом відповідати на нього.
Додамо, у січні КНДР знесла великий пам'ятник у Пхеньяні, який “символізував надію на возз'єднання”.
- У січні стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче виключити концепцію “мирного возз'єднання” з Південною Кореєю з конституції своєї держави.
- Режим Кіма розпочав 2024-й рік із проведення артилерійських навчань із бойовою стрільбою поблизу південнокорейського прикордонного острова, який став місцем одних з найсмертоносніших протистоянь між двома Кореями з часів закінчення Корейської війни 1950-1953 років. Кім Чен Ин не визнає кордону, проведеного після війни біля західного узбережжя силами, які очолювали США.
- Раніше північнокорейський лідер звернувся до Росії з проханням надання Пхеньяну фінансування, товарів та технологій в обмін на боєприпаси та ракети для війни проти України.
- Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. Глава КНДР мотивує таке рішенння потребою протистояти, як він назвав, "безпрецедентним конфронтаційним крокам США". За словами Кіма, Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами. Зокрема, Північна Корея поглиблює зв’язки з Росією.
- Торік у листопаді Південна Корея через запуск КНДР супутника-шпигуна розірвала п'ятирічну угоду, спрямовану на зниження військової напруженості між країнами. Сеул відновив наглядові польоти вздовж спільного кордону.
- Пхеньян відповів тим ж і направив військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю.
- У грудні Білий дім оприлюднив заяву про те, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму Кіма”.
- Вже після цього під час ключового засідання правлячої Робітничої партії лідер КНДР пообіцяв запустити три додаткові військові супутники-шпигуни та розвивати ядерний потенціал.
- Також Кім Чен Ин заявив військовому командуванню країни, що необхідно мобілізувати найпотужніші засоби для знищення Сполучених Штатів і Південної Кореї, якщо вони виберуть військову конфронтацію.