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КНДР скасувала закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю

У січні Пхеньян демонтував пам'ятник, що символізував об'єднання двох Корей.

КНДР скасувала закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин
Фото: asia.nikkei.com

Парламент Північної Кореї скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю, пише Bloomberg.

Про цей крок оголосили в четвер офіційні ЗМІ Пхеньяна. 

“У той час, як режим Північної Кореї діє згідно з примхами Кіма, закони створювали більш формальну основу для функціонування гірського курорту та фабричного парку на північ від кордону”, − зазначає видання. 

Обидва проєкти, які колись розглядалися як моделі майбутньої співпраці, призупинили через політичну неприязнь.

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Офіційний представник Міністерства об’єднання Південної Кореї заявив, що цей крок лише ще більше ізолює Північну Корею, додавши, що Сеул не планує найближчим часом відповідати на нього.

Додамо, у січні КНДР знесла великий пам'ятник у Пхеньяні, який “символізував надію на возз'єднання”.

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