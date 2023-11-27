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КНДР направила військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю

Південнокорейська армія помітила активність біля постів у демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня.

КНДР направила військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю
Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР
Фото: EPA/UPG

Північна Корея направила озброєних солдатів для охорони постів біля кордону, які були закриті відповідно до військової угоди 2018 року з Південною Кореєю.

Про це пише Bloomberg.

Зазначимо, напруженість у відносинах між сусідами загострилася після нещодавнього запуску шпигунського супутника Пхеньяном.

Південнокорейські військові помітили активність біля постів у демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня, йдеться у заяві міністерства оборони країни. 

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Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону. Згідно із заявою, військові Південної Кореї також виявили збільшення активності берегової артилерії Північної Кореї.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, через запуск КНДР супутника Південна Корея призупинила дію угоди, заявивши, що відновить наглядові польоти вздовж кордону. 

Північна Корея у відповідь повністю розірвала угоду. Пхеньян анонсував скасування всіх заходів, “вжитих для запобігання військовому конфлікту у всіх сферах, включно з наземною, морською та повітряною”, і розміщення у прикордонному регіоні “потужніших збройних сил та військової техніки нового типу”.

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