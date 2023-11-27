КНДР направила військових для охорони постів біля кордону з Південною Кореєю

Південнокорейська армія помітила активність біля постів у демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня.

Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР

Північна Корея направила озброєних солдатів для охорони постів біля кордону, які були закриті відповідно до військової угоди 2018 року з Південною Кореєю.

Про це пише Bloomberg.

Зазначимо, напруженість у відносинах між сусідами загострилася після нещодавнього запуску шпигунського супутника Пхеньяном.

Південнокорейські військові помітили активність біля постів у демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня, йдеться у заяві міністерства оборони країни.

Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону. Згідно із заявою, військові Південної Кореї також виявили збільшення активності берегової артилерії Північної Кореї.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, через запуск КНДР супутника Південна Корея призупинила дію угоди, заявивши, що відновить наглядові польоти вздовж кордону.

Північна Корея у відповідь повністю розірвала угоду. Пхеньян анонсував скасування всіх заходів, “вжитих для запобігання військовому конфлікту у всіх сферах, включно з наземною, морською та повітряною”, і розміщення у прикордонному регіоні “потужніших збройних сил та військової техніки нового типу”.