Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відсвяткував “нову еру космічної держави” зі своєю донькою Джу Е і дружиною Рі Соль Джу та вченими, які вивели на орбіту перший супутник-шпигун Північної Кореї.

Про це пише The Guardian.

Запуск Пхеньяном “Малліген-1” у вівторок став третьою спробою після невдач у травні та серпні.

На зображеннях, опублікованих КНДР, видно, як Кім хвалить вчених та працівників космічних програм Національного управління аерокосмічних технологій.

За кілька годин після запуску Північна Корея заявила, що її лідер уже переглядає зображення військових баз США на Гуамі. Водночас жодне таке зображення не було оприлюднено.

Запуск супутника був “повноцінною реалізацією права на самооборону”, заявив Кім Чен Ин під час візиту до національного космічного агентства, повідомили офіційні ЗМІ країни. Супутник допоможе захистити Північ від “небезпечних і агресивних кроків ворожих сил”, сказав він, додавши, що став піонером “нової ери космічної держави”.

Південна Корея підтвердила, що запуск був успішним, але заявила, що ще занадто рано стверджувати функціонує супутник чи ні.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у вівторок Південна Корея частково призупинила військову угоду з Північною Кореєю і розгорнула на кордоні “засоби спостереження та розвідки”. Пхеньян у відповідь назвав кроки Сеула “безрозсудними” і заявив, що також повністю призупинить угоду, додавши, що “ніколи більше не буде зобов’язаний” угодою.

Експерти кажуть, що виведення на орбіту робочого супутника-шпигуна покращить можливості Північної Кореї зі збору розвідданих, особливо щодо Південної Кореї, і надасть можливість отримувати ключові дані в будь-якому військовому конфлікті.