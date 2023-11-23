У Міноборони розповіли про новий формат роботи зустрічей "Рамштайн"

Формат роботи Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" змінивсяя з вересня цього року. Наразі він орієнтується на довгострокову підтримку нашої країни.

Про це заявив виконувач обов'язків начальника департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Геннадій Коваленко під час брифінгу в Military Media Center.

"Від вересня ми перейшли до формату Рамштайн 2.0. Це перехід від задоволення нагальних потреб (quick needs) до більш системної, планової та довгострокової роботи, — зазначив він.

Такий формат передбачає стратегічне довготривале планування підтримки України у рамках чинних "коаліцій спроможностей", а саме авіаційної, протиповітряної, танкової, артилерійської та коаліції посилення безпеки Чорного моря.

Нагадаємо, нещодавно відбулося чергове засідання у форматі “Рамштайн” – уже 17-те. Країни-союзники надали пакети підтримки для України. Це стосується і снарядів та ракет, і РЕБ та дронів, і нових потужностей для нашої ППО.