ЄС має намір схвалити виділення для Угорщини майже 1 мільярда євро, − Bloomberg

Цю суму Будапешт запросив у межах PowerEU – пропозиції Європейської комісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року.

Євросоюз завершує ухвалення рішення про виділення 1 мільярда євро коштів блоку для Угорщини, у той час, коли прем’єр-міністр Віктор Орбан посилює свої атаки на блок і погрожує зірвати допомогу Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейська комісія завершує свою оцінку зміненого плану постковідного відновлення Будапешта для подолання енергетичної кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну.

Якщо міністри фінансів ЄС підтримають виділення коштів, уряд Угорщини зможе отримати до 20% від додаткових кредитів у розмірі 3,9 мільярда євро та 700 мільйонів євро грантів. Цю суму Будапешт запросив у межах PowerEU – пропозиції Європейської комісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року.

Сума вивільнених коштів, ймовірно, становитиме 920 мільйонів євро. Вивільнення значно більшої частини заблокованих коштів залишається залежним від низки інших умов, включно зі судовою реформою, боротьбою з корупцією та посиленням систем аудиту та контролю.

Bloomberg додає, що відносини з ЄС залишаються напруженими після того, як Орбан запустив рекламну кампанію, яка зображує президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн маріонеткою Алекса Сороса, сина американського фінансиста угорського походження Джорджа Сороса. Прем’єр-міністр Угорщини також прагне ширших повноважень, щоб “викорінити іноземні спроби вплинути на політику”.

Орбан також закликав до всебічної дискусії щодо ефективності та сталості існуючої стратегії ЄС щодо України, яку він назвав неефективною.

Додамо, тоірк ЄС призупинив фінансування Будапешта на суму понад 30 мільярдів доларів через проблеми з верховенством закону та хабарництвом. Доступ до цих грошей Орбан прагне отримати після тривалої рецесії та бюджетної кризи. За інфорамцією джерел, близько 13 мільярдів євро з цієї суми можуть бути розблоковані до кінця року. Виконавча влада ЄС та уряд у Брюсселі обговорюють деталі та реалізацію судової реформи, схваленої на початку цього року.

Нагадаємо, Орбан направив лист голові Європейської Ради Шарлю Мішелю із приводу політики щодо України і дії роти Росії. Угорський прем'єр хоче викликати в ЄС фундаментальні дебати з приводу українського питання, використовуючи право вето на рішення щодо підтримки нашої держави.