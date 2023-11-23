Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
ГоловнаСвіт

Росія могла спровокувати напад ХАМАСу на Ізраїль, − Мережко

Спецслужби РФ повинні були знати про те, що готується терористичний напад на Ізраїль.

Росія могла спровокувати напад ХАМАСу на Ізраїль, − Мережко
Фото: Макс Требухов

Росія повинна була знати про, що терористи ХАМАСу планують напад на Ізраїль або навіть могла спровокувати цей теракт. 

Про це в інтерв’ю Lb.ua заявив депутат Верховної Ради та голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, відповідаючи на запитання чи впливає війна терористів проти Ізраїлю на Україну.

“Безумовно, впливає. Цією ситуацією користується Росія. Яка програма мінімум Путіна? Відволікти увагу від російської агресії проти України. Я вважаю, що спецслужби РФ, які завжди мали вплив на ХАМАС і які встановили з цією організацією дуже тісні зв'язки, повинні були знати про те, що готується такий терористичний напад на Ізраїль”, − сказав він. 

Мережко додав, що ще одною гіпотезою є те, що Москва, можливо, навіть спровокувала цей теракт.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він також прокоментував колонку президента США Джо Байдена для американської газети The Washington Post про те, що безпека держав в усьому світі зараз дуже тісно пов’язана. Зараз в в Америки є три стратегічні пріоритети. 

“Перший – Європа, де відбувається війна Росії проти України, де важливо зберегти стабільність, зокрема й ринків. Другий – це Близький Схід, де центральну роль відіграє держава Ізраїль, яка є єдиною демократичною країною в цьому регіоні. Третій – Індо-Тихоокеанський регіон, де ключове значення для США має безпека Тайваню. Ці три регіони пов’язані між собою, і Росія це дуже добре розуміє, тому і намагається підірвати безпеку кожного з них”, − зазначив нардеп.

Нагадаємо, Мережко вважає, що Третя світова війна уже розпочалася, але в гібридному форматі. Сторони не лише ведуть гарячі війни, якою є агресія Росії проти України, але й борються в кіберпросторі, у царині високих технологій, економіки й торгівлі. Це боротьба між, як каже президент США Джо Байден, світом демократій та автократій.

До ворожого табору входять, окрім Росії, КНР, Північна Корея, Білорусь, Іран, Куба, Нікарагуа, Венесуела – нова "вісь зла". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies