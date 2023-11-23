Росія могла спровокувати напад ХАМАСу на Ізраїль, − Мережко

Росія повинна була знати про, що терористи ХАМАСу планують напад на Ізраїль або навіть могла спровокувати цей теракт.

Про це в інтерв’ю Lb.ua заявив депутат Верховної Ради та голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, відповідаючи на запитання чи впливає війна терористів проти Ізраїлю на Україну.

“Безумовно, впливає. Цією ситуацією користується Росія. Яка програма мінімум Путіна? Відволікти увагу від російської агресії проти України. Я вважаю, що спецслужби РФ, які завжди мали вплив на ХАМАС і які встановили з цією організацією дуже тісні зв'язки, повинні були знати про те, що готується такий терористичний напад на Ізраїль”, − сказав він.

Мережко додав, що ще одною гіпотезою є те, що Москва, можливо, навіть спровокувала цей теракт.

Він також прокоментував колонку президента США Джо Байдена для американської газети The Washington Post про те, що безпека держав в усьому світі зараз дуже тісно пов’язана. Зараз в в Америки є три стратегічні пріоритети.

“Перший – Європа, де відбувається війна Росії проти України, де важливо зберегти стабільність, зокрема й ринків. Другий – це Близький Схід, де центральну роль відіграє держава Ізраїль, яка є єдиною демократичною країною в цьому регіоні. Третій – Індо-Тихоокеанський регіон, де ключове значення для США має безпека Тайваню. Ці три регіони пов’язані між собою, і Росія це дуже добре розуміє, тому і намагається підірвати безпеку кожного з них”, − зазначив нардеп.

Нагадаємо, Мережко вважає, що Третя світова війна уже розпочалася, але в гібридному форматі. Сторони не лише ведуть гарячі війни, якою є агресія Росії проти України, але й борються в кіберпросторі, у царині високих технологій, економіки й торгівлі. Це боротьба між, як каже президент США Джо Байден, світом демократій та автократій.

До ворожого табору входять, окрім Росії, КНР, Північна Корея, Білорусь, Іран, Куба, Нікарагуа, Венесуела – нова "вісь зла".