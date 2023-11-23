Угода Ізраїлю і ХАМАСу про коротке перемир’я та звільнення заручників затримується, − Bloomberg

Тель-Авів дав зрозуміти, що звільнення заручників з Гази буде відкладено на день до п'ятниці.

Переговори Ізраїлю та ХАМАС щодо угоди про короткострокове перемир'я тривали протягом ночі, пише Bloomberg.

Водночас ізраїльські посадовці дали зрозуміти, що звільнення заручників з Гази буде відкладено на день до п'ятниці.

Незрозуміло, чи розпочнеться чотириденна пауза в боях пізніше, чи, як передбачалося, сьогодні вранці.

Глава Ради національної безпеки Ізраїлю заявив, що звільнення заручників розпочнеться “не раніше п'ятниці”, наголосивши на крихкості складної угоди.

Президент Джо Байден у середу розмовляв із ключовими гравцями, які брали участь у перемовинах, які привели до угоди, включно з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та лідерами Катару та Єгипту. Білий дім наголосив на необхідності реалізації всіх частин угоди.

Ізраїль і ХАМАС у ході переговорів, переважно за посередництва Катару, домовилися, що бойовики звільнять 50 жінок і дітей, які утримуються в Секторі Гази. Зі свого боку, Ізраїль звільнить зі своїх в'язниць 150 жінок та палестинців віком до 19 років.

Нетаньягу заявив, що війна продовжуватиметься доти, доки ХАМАС не буде знищений як організація, але угода, як і раніше, означатиме перше серйозне затишшя в бойових діях від початку конфлікту понад шість тижнів тому.