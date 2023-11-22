Литва допомагатиме Україні у бойовому та гуманітарному розмінуваннях

На засіданні Контактної групи з питань оборони України Литва представила свої плани військової підтримки і нову концепцію коаліції з розмінування.
Про це йдеться на сайті литовського Міністерства оборони.
Нова концепція передбачає, що Литва прагнутиме допомогти Україні як у сфері бойового, так і гуманітарного розмінування. Усі подробиці концепції коаліції розкриють у грудні.
Наразі можливістю приєднатися до коаліції з розмінування цікавиться 21 держава.
Литовське Міноборони повідомило, що з його боку загальна вартість підтримки України становить близько півмільярда євро. До кінця року наша держава тримає ще щонайменше 40 мільйонів євро військової допомоги.
Нагадаємо, нині в Україну надійшла військова підтримка з Литви: три мільйони одиниць боєприпасів 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження для ЗСУ.
Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що коаліція з розмінування на чолі з Литвою не діятиме на лінії фронту.