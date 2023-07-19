Коаліція з розмінування працюватиме на звільнених територіях України, - міністр оборони Литви

Коаліція з розмінування на чолі з Литвою не діятиме на лінії фронту.
Про це повідомляє BNS.
"Потреба в розмінуванні величезна. Ми говоримо про звільнені території, про райони, близькі до лінії фронту, де є величезна потреба у фахівцях та інженерному обладнанні. Ми не говоримо про те, що відбувається на фронті. Це зовсім інші засоби і можливості", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Зазначається, що вчора, 18 липня, Литва заявила про створення коаліції з розмінування України. Вона запросила інші країни долучитися до навчання персоналу з розмінування або до надання обладнання, необхідного українцям.
Нагадаємо, потреби України на розмінування територій у поточному році становлять за розрахунками Світового банку понад 397 млн доларів.
Раніше повідомлялось, що в Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".