Коаліція з розмінування працюватиме на звільнених територіях України, - міністр оборони Литви

Литва запросила інші країни долучитися до навчання персоналу з розмінування або до надання необхідного обладнання.

Коаліція з розмінування на чолі з Литвою не діятиме на лінії фронту.

Про це повідомляє BNS.

"Потреба в розмінуванні величезна. Ми говоримо про звільнені території, про райони, близькі до лінії фронту, де є величезна потреба у фахівцях та інженерному обладнанні. Ми не говоримо про те, що відбувається на фронті. Це зовсім інші засоби і можливості", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зазначається, що вчора, 18 липня, Литва заявила про створення коаліції з розмінування України. Вона запросила інші країни долучитися до навчання персоналу з розмінування або до надання обладнання, необхідного українцям.

Нагадаємо, потреби України на розмінування територій у поточному році становлять за розрахунками Світового банку понад 397 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що в Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".