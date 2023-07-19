Українські волонтери оголосили збір коштів на безпілотник для підрозділу Сил спеціальних операцій, який діє на Запорізькому напрямку.

Про це волонтерка Ірина Добровольська повідомила у Facebook.

"Я відкриваю черговий збір, але він абсолютно божевільний, я це розумію. Збір для ССО на дрон Дора для проведення диверсій на Запорізькому напрямку. Тому більше нічого не можу сказати: ні номер частини, ні локацію. Офіційний запит є, але викласти не можу. Якщо хтось дуже захоче побачити - покажу, замазавши всі номери і прізвища", - написала вона.

За її словами, дрон обов'язково буде поставлений на облік частини, документ (з замазаним номером частини) буде. Всі звіти теж будуть.

"Це військовий дрон, вартість на даний момент 520 тис грн, тому й кажу, що збір божевільний. Але ні держава, ні великі фонди не встигають допомогти всім, тому спробуємо", - додала Добровольська.

Реквізити: РayPal dobrovolska.irina@gmail.com; 4149629356346270; 4441114415005527.

Раніше журналісти CNN розповіли, як цей підрозділ влаштовує нічне "пекло" для російських окупантів на Запорізькому напрямку, завдаючи ударів дронами. Українські захисники працюють і вдень, і вночі, щоби ворога було знищено.