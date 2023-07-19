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Притула оголосив новий збір на безпілотники для розвідки

Зібрати необхідно 120 мільйонів гривень.

Притула оголосив новий збір на безпілотники для розвідки
Фото: скрін відео

Волонтер Сергій Притула оголосив новий мегазбір коштів на закупівлю дронів для розвідки. Про це він повідомив у соцмережах.

Зібрати необхідно 120 мільйонів гривень.

"Друзі, отримали від Кирила Олексійовича Буданова задачу – 5 комплексів розвідувальних БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР. Загалом виходить 5 наземних станцій управління та 15 пташок. Отже, оголошую новий мегазбір «Виявляємо - Знищуємо»!" – написав Притула.

Рахунки:

"Памʼятайте – малих донатів не буває!" – зазначив волонтер.

У ГУР додали, що розвідувальні БПЛА EOS – "надійні, вже перевірені в бойових умовах, стійкі до дії ворожих засобів РЕБ. Такі переваги дозволяють ефективно виявляти, а потім знищувати скупчення російських військ та техніки".

Нагадаємо, що спільний таємний проєкт ГУР Міністерства оборони, Фонду "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів.

Black box – не єдиний спільний проєкт Головного управління розвідки та Фонду "Повернись живим". Улітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів.

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