Волонтер Сергій Притула оголосив новий мегазбір коштів на закупівлю дронів для розвідки. Про це він повідомив у соцмережах.

Зібрати необхідно 120 мільйонів гривень.

"Друзі, отримали від Кирила Олексійовича Буданова задачу – 5 комплексів розвідувальних БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР. Загалом виходить 5 наземних станцій управління та 15 пташок. Отже, оголошую новий мегазбір «Виявляємо - Знищуємо»!" – написав Притула.

Рахунки:

"Памʼятайте – малих донатів не буває!" – зазначив волонтер.

У ГУР додали, що розвідувальні БПЛА EOS – "надійні, вже перевірені в бойових умовах, стійкі до дії ворожих засобів РЕБ. Такі переваги дозволяють ефективно виявляти, а потім знищувати скупчення російських військ та техніки".

Друзі, отримали від Кирила Олексійовича Буданова задачу — 5 комплексів розвідувальних БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Загалом виходить 5 наземних станцій управління та 15 пташок.



Отже, оголошую новий мегазбір «Виявляємо - Знищуємо»!



Ціна питання — 120… pic.twitter.com/HMbB9GSLC9 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) July 19, 2023

Нагадаємо, що спільний таємний проєкт ГУР Міністерства оборони, Фонду "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова завдав окупантам збитків на понад 700 мільйонів доларів.

Black box – не єдиний спільний проєкт Головного управління розвідки та Фонду "Повернись живим". Улітку благодійники передали ГУР комплекс Bayraktar TB2, загальною вартістю 16 502 450 доларів.