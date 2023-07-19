Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Є поранені

Цієї ночі РФ атакувала Одеську область десятками ракет і ударних БпЛА. Основними цілями були портова та критична інфраструктура.

Жертв немає, але є поранені. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Теlegram.

Фото: МВС у Telegram

Фото: МВС у Telegram

Фото: МВС у Telegram

Били окупанти ракетами "Онікс" з наземних комплексів, а з авіації – Х-59 та Х-22. Одночасно з ракетами випустили ударні безпілотники.

"Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані", – повідомили в ОВА.

"Онікси" і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру. Влучили в зерновий і олійний термінал, внаслідок чого пошкоджено резервуари та обладнання для завантаження. Зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт. Постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях – із тютюном і фейєрверками. Пожежні ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м.

В небі над областю збили вісім дронів типу Shahed-136. Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

Також внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шестеро одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу через поранення уламками скла та іншими предметами.

Росія атакує портову інфраструктуру Одеської області дві доби поспіль – після того, як вона односторонньо заявила про припинення зернової угоди. Згідно з домовленостями, що діяли рік, українське зерно експортували з портів Великої Одеси.

Тепер Москва ці домовленості, укладені нею з Туреччиною та ООН, вирішила розірвати. Однак вона била по області та портовій інфраструктурі і тоді, коли угода з нею ще була чинною.