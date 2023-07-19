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Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання

Даних про жертв немає. 

Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання
Збитий безпілотник (ілюстративне фото)
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

Уночі 19 липня російська армія вдарила безпілотниками-камікадзе по Житомирській області. Є влучання в інфраструктурний обʼєкт та пошкодження приватних володінь.

Інформації про жертв немає. Дані про масштаби пошкоджень уточнюються, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко в Теlegram.

"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", – сказав він. 

Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. 

Цієї ночі російська армія знову атакувала Україну з повітря. Атаку на Київ відбили ще на підступах. На львівському напрямку через обстріли змінили рух поїздів. 

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