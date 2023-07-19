Росія під ранок атакувала Житомирську область, є влучання

Даних про жертв немає.

Уночі 19 липня російська армія вдарила безпілотниками-камікадзе по Житомирській області. Є влучання в інфраструктурний обʼєкт та пошкодження приватних володінь.

Інформації про жертв немає. Дані про масштаби пошкоджень уточнюються, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко в Теlegram.

"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств", – сказав він.

Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.

Цієї ночі російська армія знову атакувала Україну з повітря. Атаку на Київ відбили ще на підступах. На львівському напрямку через обстріли змінили рух поїздів.