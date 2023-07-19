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Український контрнаступ далекий від провалу, – Міллі

Україна поки не задіяла значну частину підготовлених для контрнаступу резервів.

Український контрнаступ далекий від провалу, – Міллі
Марк Міллі
Фото: ЕРА/UPG

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі прокоментував ход проведення Україною наступальних дій.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"На мій погляд, він (контрнаступ. – ред.) далекий від провалу. Гадаю, ще надто рано робити висновки, бо попереду ще багато битв. Як ми казали, він буде довгим, складним і кривавим", – сказав генерал Міллі за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

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Він зазначив, що Росія мала кілька місяців для вибудовування комплексної лінії оборони. Вона містить мінні поля та інженерні загородження, і це дозволяє РФ і далі вести бої.

Водночас, Україна поки не задіяла значну частину підготовлених для контрнаступу резервів, зосередивши на "повільному, рішучому й стабільному просуванні через мінні поля".

"Наступ сповільнився. Чому? Тому що реальна війна відрізняється від війни "на папері". Йдеться про реальних людей і реальну техніку, а також про реальні мінні поля, на яких помирають люди. Коли це відбувається, підрозділи уповільнюють рух – і правильно роблять, – щоб вижити й пробратись крізь ці мінні поля", – підкреслив генерал.

Також генерал Марк Міллі розповів про кількість українських бійців, котрі пройшли підготовку в країнах-союзниках. Він зазначив, що для контрнаступу коаліція спільно навчила 17 бригадних бойових груп й понад 63 тис. військових.

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