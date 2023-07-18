Світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компонента з вільного світу не можна було використати для терору.

Сьогодні відбулось засідання Ставки. Основні питання – це захист наших портів, продовження продовольчого експорту морем.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Торік завдяки нашій Чорноморській зерновій ініціативі вдалося запобігти ціновій кризі на глобальному продовольчому ринку. За ціновим вибухом неминуче почались би й політичні та міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах. Очевидно, російське керівництво зараз таки намагається спровокувати ці кризи. Без нашого експорту дефіцит на глобальному ринку буде, на жаль, дуже відчутним. І не лише для найбідніших країн. Різні країни відчують: від Лівії та Єгипту до Бангладеш і Китаю. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб запобігти цьому”, - наголосив президент.

Він додав, що Україна розробляє варіанти дій, домовленостей для того, щоб зберегти і українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки, і наші морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців у портах та аграрній індустрії.

Також на засіданні Ставки були доповіді військових, розвідки, СБУ та МВС. Йшлось про ситуацію на передовій, усі гарячі напрямки – від Куп’янського до Херсонщини, Донецька область, південні райони Запорізької області. Розглянули питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних та дронових ударів.

“Я хочу подякувати нашим Повітряним силам та всім захисникам, захисницям неба з інших видів і родів військ. Дякую за кожну збиту російську ракету, за кожен збитий “Шахед”, за врятовані життя наших людей й інфраструктуру, зокрема в Одесі та області. Особливо вдячний 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, 302-му зенітному ракетному Харківському полку і воїнам 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького за своєчасне виявлення цілей”, - зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема, ракет і “Шахедів” буде нашим аргументом, що наявних санкцій, тиску проти Росії недостатньо. Світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компонента з вільного світу не можна було використати для терору.

“Я провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин. Невдовзі будуть новини”, - пообіцяв голова держави.

Володимир Зеленський розповів, що триває робота над підготовкою Доктрини України, над повоєнною трансформацією та вже сьогоднішніми рішеннями заради допомоги нашим людям. Міністр охорони здоровʼя та міністр соціальної політики представили концепцію створення мережі реабілітаційних центрів в Україні.

“Зустрівся з керівником Японського агентства міжнародного співробітництва. Це одна з найбільших у світі інституцій підтримки економічного та соціального розвитку. Її робота схожа з роботою, приміром, американського USAID, яку в Україні вже знають. Японське агентство зараз реалізовує програму екстреного відновлення в Україні, а обсяг програми – півмільярда доларів. А загалом за час від початку повномасштабної агресії це Японське агентство вже надало Україні підтримки на понад мільярд доларів. І в нас є потенціал для збільшення співпраці – саме про це говорили: розмінування, енергетика, проекти в інфраструктурі, освіта. Дуже важливо – будівництво реабілітаційних центрів для подолання наслідків війни”, - розповів президент України.

Сьогодні ж Верховний головнокомандувач підписав сім указів про нагородження 1255 наших воїнів. Загалом з 24 лютого державними нагородами відзначені майже 51 тисяча українських воїнів.

“Я дякую всім у світі, хто допомагає! І дякую всім партнерам за сьогоднішній “Рамштайн”, а особливо – міністру оборони США Остіну за дуже чіткі, недвозначні й потужні заяви. Подолати російську агресію, покарати Росію за терор – це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу. І світ виконає це завдання. Перемога України буде!” - підсумував президент.

Нагадаємо, 14-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Ramstein продемонструвала непохитну підтримку України партнерами. Пріоритетом зустрічі було постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Зокрема, фокус був на ППО, боєприпасах та броні.