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В лікарні померла поранена під час російського удару по Умані жінка

Жінка перенесла 5 операцій.

В лікарні померла поранена під час російського удару по Умані жінка
Фото: ДСНС України

Померла ще одна жінка, поранена пiд час російського ракетного удару по Умані Черкаської області

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“24 життя забрала російська ракета, випущена по багатоповерхівці Умані 28 квітня”, - повідомив Табурець. 

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Він уточнив, що у лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко, котра отримала під час удару уламкове поранення.

За цей час вона перенесла 5 операцій. 

Нагадаємо, 29 травня в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. На той час внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

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