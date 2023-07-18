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Зеленський дозволив демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали безвісти

Закон був ухвалений Радою 3 травня.

Зеленський дозволив демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали безвісти
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні, чи пропали безвісти.

Інформація про підпис президента є на картці закону на сайті Верховної Ради.

Відзначається, що законопроєкт № 8009 щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану "повернуто з підписом президента України".

Законом встановлено підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану військових, чиї близькі родичі, – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, – загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.

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Нагадаємо, що 3 травня 2023 року Верховна Рада дала дозвіл на звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, у яких близькі родичі загинули на війні, чи пропали безвісти.

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