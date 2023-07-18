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Суд визнав винними двох посадовців військової частини на Рівненщини у призначенні “бойових” доплат злісним порушникам дисципліни

Втрати держави оцінили у 1,2 млн грн. За час розслідування фігуранти відшкодували цю суму в повному обсязі. Їм присудили 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Суд визнав винними двох посадовців військової частини на Рівненщини у призначенні “бойових” доплат злісним порушникам дисципліни
Фото: ДБР

Суд визнав винними посадовців військового підрозділу, які протиправно виплачували премії порушникам дисципліни.

Про це повідомляє ДБР. 

За матеріалами ДБР суд визнав винними двох заступників командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненщини. Посадовці незаконно призначали «бойові» доплати злісним порушникам дисципліни.

Встановлено, що протягом пів року чиновники протиправно оформлювали доплати по 30 тис. грн підлеглим, які не мали на це права згідно із законом. Зокрема, задокументовано виплати 29 особам, які порушували військову дисципліну.

Заступники командира роти не ініціювали перед керівництвом виключення їх із списків на премії, хоча мали повну інформацію про наявні правопорушення. Таким чином, держава втратила 1 млн 200 тис. грн. За час розслідування фігуранти відшкодували цю суму в повному обсязі.

Враховуючи це Дубенський міськрайонний суд Рівненської області визнав чоловіків винними у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України) та присудив обвинуваченим по 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Публічне обвинувачення підтримувала Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, на Донеччині ДБР викрило схему привласнення "бойових" доплат військовим. Схема діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн гривень.

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