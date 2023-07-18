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Комплексною послугою для ВПО в застосунку “Дія” скористалися вже понад 1,4 млн українців, – Федоров

За першу добу роботи послугою в “Дії” скористалися більше українців, ніж за місяць в офлайні.

Комплексною послугою для ВПО в застосунку “Дія” скористалися вже понад 1,4 млн українців, – Федоров
Ілюстративне фото
Фото: Facebook / Aris Messinis

Комплексною послугою для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в застосунку “Дія” скористалися вже понад 1,4 млн українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

“Без черг та паперів — послуги для внутрішніх переселенців онлайн у Дії. Комплексною послугою для ВПО в застосунку Дія скористалися вже понад 1,4 млн українців. Далі цифровізували ще 2 сервіси для переселенців — зміна фактичного місця проживання та скасування статусу ВПО. Раніше, щоб отримати держпослуги для переселенців, треба було йти до органів соцзахисту фізично. І робити це при кожному переїзді у випадку зі зміною місця проживання”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зі скасуванням довідки — люди частіше не доходили до держорганів офлайн і не скасовували статус, коли повернулися додому. Наприклад, за першу добу роботи послугою в Дії скористалися більше українців, ніж за місяць в офлайні.

“Цифровізація приносить круті результати. Понад 200 тисяч разів українці скасували довідку переселенця та 110+ тисяч змінили місце проживання. До того ж, ці послуги повністю автоматичні, тож не треба чекати, поки заяву опрацює реєстратор. Це економить ваш час, унеможливлює помилки в заяві та прибирає людський фактор”, – зазначив міністр.

Він зауважив, що змінити місце фактичного проживання чи скасувати довідку ВПО зараз займає кілька кліків. 

Нагадаємо, українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат. З 1 серпня виплати також будуть припинені тим, хто повернувся у місце проживання.

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