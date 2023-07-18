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Уночі росіяни вдарили важкою артилерією по Нікополю

Оборонці ПвК "Схід" знищили ворожий "Шахед" в небі над Дніпропетровщиною.

Уночі росіяни вдарили важкою артилерією по Нікополю
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Цієї ночі ворог обстріляв з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.  

"Понад півдесятка пострілів за ніч зробив агресор по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. Кілька разів ворог вдарив по Синельниківщині. Минулося без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Захисники ПвК "Схід" збили у небі над Дніпропетровщиною ворожий "Шахед".

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Нагадаємо, вночі 17 липня росіяни атакували Дніпропетровщину двома "Шахедами". Ворожі безпілотники були знищені силами ПвК "Схід". Внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

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