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Окупанти 95 разів за добу били по Херсонщині, поранено трьох людей

По Херсону ворог випустив 79 снарядів.

Окупанти 95 разів за добу били по Херсонщині, поранено трьох людей
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора України

За минулу добу, 17 липня, противник здійснив 95 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 517 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, безпілотників.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, по місту Херсон ворог випустив 79 снарядів.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію троє людей дістали поранення.

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Нагадаємо, після звільнення Силами оборони правобережної Херсонщини цей регіон перебуває під регулярними обстрілами окупантів. Так, протягом доби 16 липня противник здійснив 89 обстрілів Херсонщини, випустивши 373 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА. Через російську агресію одна людина загинула, ще дев’ять дістали поранення.

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