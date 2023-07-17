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Олексій Резніков провів розмову зі своїм американським колегою

Міністри обговорили плани на завтрашнє засідання Контактної групи з питань оборони України.

Олексій Резніков провів розмову зі своїм американським колегою
Фото: Олексій Резніков

Міністри оборони України та США Олексій Резніков та Ллойд Остін обговорили шляхи прискорення руху України до оперативної сумісності з НАТО.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Також міністри обмінялися враженнями про саміт НАТО у Вільнюсі та обговорили плани на завтрашнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Ramstein.

Крім того, очільники оборонних відомств обговорили ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ в озброєнні та техніці.

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“Я ще раз подякував міністру Остіну та американському народу за поставку касетних боєприпасів. Ми використовуватимемо їх з розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов”, - запевнив Олексій Резніков.

Раніше Олексій Резніков заявив, що може назвати щонайменше сім пакетів військової допомоги, які Україна отримає за підсумками саміту у Вільнюсі. Загалом Україна отримає від міжнародних партнерів понад 1,5 млрд євро військової допомоги, до якої увійдуть ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові установки Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16. Допомога надійде від Німеччини, Австралії, а також від Норвегії, Британії, Франції, Нідерландів і Канади. 

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