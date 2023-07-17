Завтра відбудеться чотирнадцяте засідання у форматі "Рамштайн"

Наразі невідомо, які питання будуть обговорюватися на зустрічі.

У вівторок 18 липня відбудеться чергове чотирнадцяте засідання у форматі "Рамштайн".

Про це у колонці для LIGA.net повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", – написав міністр.

При цьому Резніков не уточнив, що саме буде обговорюватися на новій зустрічі контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, тринадцята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 червня у Брюсселі. Серед іншого на ній обговорювали коаліцію літаків та навчання українських пілотів. Також на учасники Контактрої групи підтримали ідею створення ІТ-коаліції.

На зустрічі Британія, Данія, Нідерланди та США заявили про новий пакет військової допомоги Україні. До нього ввійшли системи ППО і ракети малої та середньої дальності до них.