Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
ГоловнаСуспільствоВійна

Завтра відбудеться чотирнадцяте засідання у форматі "Рамштайн"

Наразі невідомо, які питання будуть обговорюватися на зустрічі.

Завтра відбудеться чотирнадцяте засідання у форматі "Рамштайн"
Фото: EPA/UPG

У вівторок 18 липня відбудеться чергове чотирнадцяте засідання у форматі "Рамштайн".

Про це у колонці для LIGA.net повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", – написав міністр.

При цьому Резніков не уточнив, що саме буде обговорюватися на новій зустрічі контактної групи з питань оборони України.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, тринадцята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 червня у Брюсселі. Серед іншого на ній обговорювали коаліцію літаків та навчання українських пілотів. Також на учасники Контактрої групи підтримали ідею створення ІТ-коаліції.

На зустрічі Британія, Данія, Нідерланди та США заявили про новий пакет військової допомоги Україні. До нього ввійшли системи ППО і ракети малої та середньої дальності до них. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies