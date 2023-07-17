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Росіяни не пускають інспекторів МАГАТЕ до всіх зон на ЗАЕС, які необхідно оглянути, - Енергоатом

Вони продовжують мінувати станцію.

Росіяни не пускають інспекторів МАГАТЕ до всіх зон на ЗАЕС, які необхідно оглянути, - Енергоатом
Фото: gur.gov.ua

НАЕК «Енергоатом» регулярно отримує інформацію про мінування станції російськими військовими. 

Про це повідомив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Фактично російські окупанти продовжують використовувати її як свою військову базу. Ми регулярно отримуємо повідомлення, що вони мінують нашу станцію», - зазначив керівник НАЕК.

Котін наголосив, що на ЗАЕС також перебувають інспектори МАГАТЕ, інформація яких допомагає розуміти, що відбувається на атомному об’єкті. Водночас росіяни не допускають представників агентства до всіх зон, які необхідно оглянути.

«Попри деградацію обладнання ми дуже чекаємо моменту, коли зможемо повернути контроль над станцією, аби відновити її повноцінну роботу», - резюмував очільник Енергоатому.

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Нагадаємо, що на Запорізькій АЕС наразі знаходяться близько 500 російських військових та співробітники “Росатому”.

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