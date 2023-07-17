У Києві через повідомлення про мінування евакуювали сотні пацієнтів та лікарів

У Києві через повідомлення про замінування лікарні швидкої допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу.

Станом на 16:13 поліція перевіряла приміщення. Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

"Через повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу. Поліція перевіряє приміщення. Працюють також кінологи", – заявив він.

Три дні тому повідомлення про "мінування" надійшло на адресу лікарні в Запоріжжі. Вибухових пристроїв не знайшли.