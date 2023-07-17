«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві через повідомлення про мінування евакуювали сотні пацієнтів та лікарів

Приміщення обшукують правоохоронці. 

У Києві через повідомлення про мінування евакуювали сотні пацієнтів та лікарів
Фото: pixabay

У Києві через повідомлення про замінування лікарні швидкої допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу.

Станом на 16:13 поліція перевіряла приміщення. Про це заявив мер міста Віталій Кличко. 

"Через повідомлення про замінування лікарні швидкої медичної допомоги евакуювали майже 250 пацієнтів та понад 200 осіб медперсоналу. Поліція перевіряє приміщення. Працюють також кінологи", – заявив він.

Три дні тому повідомлення про "мінування" надійшло на адресу лікарні в Запоріжжі. Вибухових пристроїв не знайшли. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies