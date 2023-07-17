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На Херсонщині збитки від забруднення повітря ракетними обстрілами сягнули 145 млрд гривень

Росіяни систематично обстрілюють звільнені території Херсонської області. 

На Херсонщині збитки від забруднення повітря ракетними обстрілами сягнули 145 млрд гривень
Фото: Національна поліція України

Збитки від забруднення повітря внаслідок ракетних обстрілів у Херсонській області становлять майже 145 млрд гривень.

Про це повідомляє у Telegram Держекоінспекція Південного округу.

Згідно з повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення по 1 липня 2023 року загальна сума розрахованих збитків внаслідок забруднення атмосферного повітря ракетними обстрілами на Херсонщині становить понад 1️4️4️ млрд 7️9️0️ млн 2️5️3️ тис. гривень.

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Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів порахували, що кожен день повномасштабного російського вторгнення завдає довкіллю України збитків на суму 102 млн євро або ж 4 млрд гривень. Ці підрахунки проводилися без врахування екоциду, який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС.

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