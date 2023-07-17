На Херсонщині збитки від забруднення повітря ракетними обстрілами сягнули 145 млрд гривень

Збитки від забруднення повітря внаслідок ракетних обстрілів у Херсонській області становлять майже 145 млрд гривень.

Про це повідомляє у Telegram Держекоінспекція Південного округу.

Згідно з повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення по 1 липня 2023 року загальна сума розрахованих збитків внаслідок забруднення атмосферного повітря ракетними обстрілами на Херсонщині становить понад 1️4️4️ млрд 7️9️0️ млн 2️5️3️ тис. гривень.

Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів порахували, що кожен день повномасштабного російського вторгнення завдає довкіллю України збитків на суму 102 млн євро або ж 4 млрд гривень. Ці підрахунки проводилися без врахування екоциду, який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС.