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Кожен день війни завдає довкіллю України збитків на 4 млрд грн

Це без врахування екоциду, який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС.

Кожен день війни завдає довкіллю України збитків на 4 млрд грн
Фото: Libkos

Кожен день повномасштабного російського вторгнення завдає довкіллю України збитків на суму 102 мільйони євро або ж 4 мільярди гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. 

Зазначається, що ці підрахунки без врахування екоциду, який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС. 

"Кожен день інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій. Цифри жахають. Сьогодні маємо вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує мінімум 102 млн євро або 4 млрд гривень екологічних збитків. Всьому є своя ціна", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що після підриву росіянами Каховської ГЕС для відновлення природних екосистем знадобиться 10 років.

А прямі збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС становлять щонайменше 2 млрд доларів.

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