Вранці 8 липня у Львові провели в останню путь двох загиблих від ракетного удару росіян по житловому будинку обласного центру.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Чин похорону Анастасії Сенів та Мирослави Садової відбувся у Латинському катедральному соборі за римо-католицьким обрядом. Поховали загиблих на Голосківському кладовищі.

Фото: Іван Станіславський Анастасія Сенів

Анастасія Сенів народилася 19 березня 1991 року у Львові. Навчалась у «Львівській загальноосвітній школі №1». Здобувала освіту в Одеській національній академії зв'язку імені Олександра Попова. Після повернення до Львова працювала у 26-му відділенні «Укрпошти», згодом – у Головному відділенні поштового зв’язку. У вільний час захоплювалася вишиванням бісером, літературою, обожнювала тварин. Активно займалася волонтерською діяльністю. Разом із мамою трагічно загинула 6 липня внаслідок ракетного удару по Львову. У Анастасії Сенів залишилися бабуся та брат з родиною.

Фото: Іван Станіславський Мирослава Садова

Мирослава Садова народилася у селі Чертіж Львівської області 24 липня 1967 року. Навчалася у Монастирецькому закладі середньої освіти. Згодом здобувала професійно-технічну освіту у місцевому училищі. У 1985 році переїхала до Львова. Тут протягом багатьох років працювала у відділі зв’язку ТОВ «Львівський автобусний завод» та на хлібопекарні. Захоплювалася кулінарією та вишиванням. Разом із донькою трагічно загинула 6 липня внаслідок ракетного удару по Львову. У Мирослави Садової залишилися мама, сестра, брат та син із родиною.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, вночі 6 липня російська армія вдарила крилатими ракетами "Калібр" по житловій багатоповерхівці у Львові. Будівля була значно зруйнована. Очільник Львова Андрій Садовий назвав це найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста за всю війну.

Розбір завалів на місці трагедії завершився 7 липня. Внаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку у Львові загалом загинули 10 осіб. Ще 48 отримали травми та поранення різного ступеня важкості.