На сайтах понад 50 російських компаній, чиї власники підтримали дії Кремля проти України, було розміщено привітання до дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 липня на їх сайтах з’явився один з двох сюжетів. Відвідувачі могли побачити як Залужний проїжджається танком по московському Арбату. Саме таку мрію Головнокомандувач озвучив в інтервю Яніні Соколовій у вересні 2021 року. У іншому випадку – Залужний зображений на Красній площі на тлі літаків F-16.

Серед сайтів, де було розміщено дефейси – компанії, які займаються юридичними послугами, ІТ, ремонтом техніки. Власники усіх компаній були помічені у публічній підтримці дій Володимира Путіна проти України.

Нагадаємо, що 8 липня Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний святкує своє 50-річчя.

Ексглава Генштабу Великобританії генерал Марк Карлтон-Сміт заявив, що головнокомандувач Валерій Залужний є неймовірним творцем успіху Збройних Сил України.