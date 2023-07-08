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Військові кібери "привітали" російські компанії з ювілеєм Залужного

Власники компаній були помічені у публічній підтримці дій Путіна.

Військові кібери "привітали" російські компанії з ювілеєм Залужного

На сайтах понад 50 російських компаній, чиї власники підтримали дії Кремля проти України, було розміщено привітання до дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

8 липня на їх сайтах з’явився один з двох сюжетів. Відвідувачі могли побачити як Залужний проїжджається танком по московському Арбату.  Саме таку мрію Головнокомандувач озвучив в інтервю Яніні Соколовій у вересні 2021 року. У іншому випадку – Залужний зображений на Красній площі на тлі літаків F-16. 

Серед сайтів, де було розміщено дефейси – компанії, які займаються юридичними послугами, ІТ, ремонтом техніки. Власники усіх компаній були помічені у публічній підтримці дій Володимира Путіна проти України.

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Нагадаємо, що 8 липня Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний святкує своє 50-річчя.

Ексглава Генштабу Великобританії генерал Марк Карлтон-Сміт заявив, що головнокомандувач Валерій Залужний є неймовірним творцем успіху Збройних Сил України. 

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