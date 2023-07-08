ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський обговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм повернення українських дітей, депортованих Росією

Також ішлося про реалізацію формули миру.

Зеленський обговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм повернення українських дітей, депортованих Росією
Володимир Зеленський і патріарх Варфоломій
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Туреччині, зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію формули миру та повернення українських дітей, яких окупанти вивезли в Росію.

"Дякую за непохитну підтримку та молитви за мир, за засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям і українкам, які постраждали внаслідок війни!", - зазначив Президент.

Патріарх зазначив, що Вселенський Патріархат "як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці" і побажав, аби повернулися "всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, нині патріарх Варфоломій очолив поминальний молебень за жертвами війни в Україні.

Напередодні Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Реджепом Ердоганом. Серед головних тем переговорів - продовження "зернової угоди" і звільнення українських полонених.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies