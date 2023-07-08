Також ішлося про реалізацію формули миру.

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Туреччині, зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію формули миру та повернення українських дітей, яких окупанти вивезли в Росію.

"Дякую за непохитну підтримку та молитви за мир, за засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям і українкам, які постраждали внаслідок війни!", - зазначив Президент.

Патріарх зазначив, що Вселенський Патріархат "як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці" і побажав, аби повернулися "всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок".

Нагадаємо, нині патріарх Варфоломій очолив поминальний молебень за жертвами війни в Україні.

Напередодні Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Реджепом Ердоганом. Серед головних тем переговорів - продовження "зернової угоди" і звільнення українських полонених.