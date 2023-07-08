Росіяни 16 разів обстріляли Вугледар, - Кириленко

На Волноваському напрямку за добу російські окупанти 16 разів обстріляли з артилерії Вугледар.

Про це у Телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв Веселий Гай та Острівське Курахівської громади, також зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки, 1 будинок пошкоджено в Торецьку. У Костянтинівській громаді противник обстріляв околиці Іванопілля.

На Лисичанському напрямку через ворожі обстріли пошкоджено 2 будинки в Торському та Ямполі Лиманської громади.

Загалом за добу поранення дістали 5 жителів Донецької області: 2 в Авдіївці, 1 у Катеринівці, Дальньому і Новомихайлівці.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, після затишшя у червні протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем найзапекліших боїв на фронті.