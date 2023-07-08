Окупанти збентежені й налякані на Дніпровському напрямку на Херсонщині, - Гуменюк

На тих територіях є кишкові інфекції, складна ситуація з водою.

Російські окупанти намагаються повернутися на свої позиції, які вони займали до підриву Каховської ГЕС.

Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

"Наразі дійсно на нашому напрямку зусилля ворога зосереджені саме на недопущенні нашого просування. Тому що вони дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку, вони дуже суттєво збентежені й налякані на Дніпровському напрямку - те, що стосується річки Дніпро вздовж узбережжя лівого (берега - ред.), там, де вони не можуть дати ладу своїм позиціям, тобто повернутися повноцінно", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що росіяни намагаються повернутися на свої позиції там, де відійшла вода після підриву Каховської ГЕС. Проте, за її словами, це складно зробити, зокрема й через критичну гуманітарну ситуацію. На тих територіях є кишкові інфекції, складна ситуація з водопостачанням та загалом із логістикою.

До того ж, ворожі підрозділи на цих напрямках мають дуже низький морально-психологічний стан.

Нагадаємо, що 6 липня, ворог здійснив 77 обстрілів Херсонської області, випустивши 371 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.