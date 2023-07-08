Резніков озвучив основні принципи України щодо касетних боєприпасів

Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив п'ять принципів щодо касетних боєприпасів, яких буде дотримуватися наша держава.

Про це йдеться в дописі міністра у твітері.

"Згідно зі статтею 51 Статуту ООН Україна має міжнародно визнане право на самооборону, тому ми вже давно офіційно вимагаємо ці види боєприпасів. Хочу наголосити, що, реалізуючи своє невід’ємне право на самооборону, ми й надалі неухильно дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, які підписала та ратифікувала Україна", - наголосив Резніков.

Міністр підкреслив, що мета України - завдати максимальних втрат російським окупантам, аби врятувати більше життів українських громадян.

Серед основних принципів використання засобів ураження:

Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації наших міжнародно визнаних територій. Ці боєприпаси не будуть використовуватися на офіційно визнаній території Росії.

Україна не буде використовувати касетні боєприпаси в міських районах (містах), щоб уникнути ризиків для мирного населення.

Касетні боєприпаси будуть використовувати тільки в місцях скупчення російських військових. Вони використовуватимуться для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя українських воїнів.

Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися.

Виходячи з цих записів, після деокупації територій і перемоги ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування. Це дозволить викорінити ризики, пов’язані з елементами касетних боєприпасів, що не вибухнули.

Україна буде звітувати партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю.

Нагадаємо, напередодні радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван сказав на брифінгу, що президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну.

Також США оголосили вміст нового пакету безпекової допомоги для України. До нього, крім касетних боєприпасів, увійшли, зокрема, додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, ракети ППО AIM-7, зенітні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS), 32 бойові машини піхоти Bradley, 32 бронетранспортери Stryker та обладнання для розмінування.