Президент США Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" дати Україні касетні боєприпаси, - Салліван

Білий дім заявив, що Росія застосовує касетні боєприпаси з початку війни.

Президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну.

Про це на брифінгу повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван, передає Sky News.

Салліван сказав, що Київ запевнив партнерів щодо того, як він використовуватиме боєприпаси. До того ж, Росія застосовує касетні боєприпаси з початку війни.

"Україна вимагала касетних боєприпасів для захисту від російської агресії... Суть у тому, що ми визнаємо, що касетні боєприпаси - це ризик, але є і ризик, якщо росіяни захоплять більше території", - сказав Салліван.

США, за словами радника Байдена, відправлять версію, яка має знижену "кількість боєприпасів, що не розірвалися".

"Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню від тих боєприпасів, що не розірвалися. Ось чому ми відкладали рішення так довго, як могли. Але існує також величезний ризик заподіяння шкоди цивільному населенню, якщо російські війська і танки пройдуть повз українські позиції, захоплять більше української території і підпорядкують собі більше українських мирних жителів, тому що Україні не вистачає артилерії", - підкреслив Салліван.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть оголосити 7 липня про пакет допомоги в галузі озброєння, який включає касетні боєприпаси

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер того ж дня зазначив, що питання передачі Україні касетних боєприпасів ще перебуває в процесі розгляду.

Тим часом Німеччина виступила проти надання касетних боєприпасів Україні. Як заявила міністерка закордонних справ країни Анналена Бербок, правозахисні організації виступають проти такого кроку, і Німеччина як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси (CCM) - також.