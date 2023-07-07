Ексміністр Польщі про блокаду українського зерна: "Думаю, дії нашого уряду були, можливо, надто різкими"

"Треба було підготувати краще та пояснити це рішення", - вважає Чапутович.

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович назвав дії польського уряду з обмеження імпорту українського збіжжя "можливо, надто різкими".

Про це Чапутович сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Знаю, що це неприйнятно для українців, що це викликає у вас негативне ставлення. Думаю, дії нашого уряду були, можливо, надто різкими, що треба було підготувати краще та пояснити це рішення", - зазначив ексміністр.

Чапутович додав, що українське зерно набагато дешевше, ніж у Євросоюзі, та, зокрема, польське зерно, і він не знає, як у такому випадку знайти зовнішній ринок для України.

"Ми маємо щось вигадати – може, направити деяку вашу продукцію на експорт до Латинської Америки. З іншого боку, це показало, що існують проблеми в Євросоюзі – адже негативні настрої можна спостерігати не лише в Польщі. Європейський Союз має реформуватись", - вважає ексглава МЗС Польщі.

Нагадаємо, у квітні п'ять країн ЄС почали вводити обмеження імпорту товарів з України. Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з нашої держави, яку заборонено імпортувати.

Наприкінці квітня ЄК домовилась із ними і запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшеницю, кукурудзу, ріпак, насіння соняшнику. Водночас, до переліку не включили соняшникову олію. Крім того, ЄС мав виділити пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.

2 травня ЄК прийняла виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту. Згодом Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина заявили, що подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке діє до 5 червня.

А 11 травня міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини написали ще одного листа до Європейської комісії. Країни стверджують, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортовані на підставі контрактів, які були укладені до набуття чинності регламенту Євросоюзу, тобто до 2 травня.

У червні було заблоковано рух через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", оскільки польські фермери розпочали страйк. Згодом Польща проінформувала Україну, що акцію завершили і рух вдалося відновити.

Bloomberg писав, що заборона Польщею імпорту зерна з України може бути повʼязана з передвиборчою політикою.