Восьмеро дітей загинули у Пакистані внаслідок зсуву грунту під час гри у крикет

На них впала піщана скеля.

Восьмеро дітей загинули на півночі Пакистану внаслідок зсуву ґрунту під час гри в крикет після мусонних дощів.

Про це пише Reuters з посиланням на посадовців країни.

Інцидент стався у віддаленому районі Шангла в четвер увечері, і всім дітям було від 12 до 15 років.

Приблизно 15 дітей облаштували поле для крикету поряд із піщаною скелею, яка впала після дощу, і "поховала дітей", повідомили у місцевому відділенні екстреної допомоги.

Одна дитина отримала серйозні поранення, решта залишилися неушкодженими.

Аномальні мусонні дощі та танення льодовиків у Пакистані минулого сезону спричинили історичні повені від регіонів гірських північних хребтів до південних рівнин країни, убивши понад 1700 людей, перемістивши мільйони та завдавши мільярдів доларів збитків.

Органи боротьби зі стихійними лихами країни вже попередили про зливи, що збільшують ризик нових повеней у цьому сезоні дощів.

Нагадаємо, у травні дев'ятеро людей загинули і кілька вважаються зниклими безвісти після сильних дощів, які спричинили повінь у північному регіоні Емілія-Романья в Італії. Близько 10 000 людей евакуювали, деяких довелося рятувати з дахів за допомогою гелікоптера. Влада повідомляє, що 14 річок вийшли з берегів, затопивши 23 міста.