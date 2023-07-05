У Білорусі раптово помер міністр транспорту

Це вже третя смерть високопосадовця за рік.

Міністр транспорту та комунікацій Білорусі Олексій Авраменко помер на 47 році життя.

Про це повідомили державні ЗМІ.

Авраменко працював у Мінтрансзв’язку з 2013 року. Спочатку він був заступником міністра, а в січні 2019 року - очолив міністерство.

Причина його смерті наразі невідома.

Нагадаємо, що це вже третя смерть білоруських високопосадовців за рік. Так, 26 листопада 2022 року помер міністр закордонних справ Володимир Макей. Офіційно причини його смерті не назвали, але у ЗМІ була версія, що це могло бути самогубство. Докладніше про те, чому це був - важливий сигнал для України, читайте в матеріалі LB.ua "Смерть полковника Макея".

2 квітня цього року помери заступник міністра економіки Білорусі Сергій Міцянський.