У Білорусі будують величезний наметовий табір. Імовірно, для "вагнерівців", - ЗМІ

З'явилися нові супутникові фото можливого польового табору "вагнерівців" під Осиповичами Могильовської області Білорусі. Це - наметове містечко, яке потенційно може вмістити 15 тисяч осіб.

Про це повідомила білоруська служба "Радіо Свобода".

За своїми розмірами наметове містечко перевищує інші відомі польові табори в Білорусі, де готують мобілізованих російських солдат до війни з Україною.

Призначення нового табору залишається невідомим.

За словами місцевих жителів, ремонтно-будівельні роботи на території колишньої військової частини в селі Цель (90 кілометрів від Мінська і 20 кілометрів від Осиповичів) почалися в червні. Ще 17 червня 2023 року на території військової частини поблизу Целі не було слідів розгортання польового табору. Це видно на супутниковому знімку сервісу Planet.com.

На супутниковому знімку за 24 червня табору також не видно. А на знімках, зроблених 27 червня, вже видно польові намети та ознаки будівництва – викопані котловани і нові споруди.

На нових супутникових знімках кращої якості, отриманих 30 червня, побудовані об’єкти біля Целі можна розглянути детальніше. Зокрема, на фото видно десятки прямокутних об’єктів, що нагадують польові намети для проживання людей. Вони розташовані на майданчиках між старими корпусами військової частини. При цьому військової техніки на світлинах не видно.

Площа північної частини табору співмірна з двома футбольними полями (270 на 120 метрів), тут розташовано не менше ніж 143 великих (12 метрів на 8 метрів) наметів і кілька менших. Розмір центральної і східної частин обладнаного табору становить 180 на 100 метрів кожна. Всього на них можна нарахувати 150 великих наметів (12 на 8 метрів кожен).

Нагадаємо, ПВК "Вагнер" здійснила спробу збройного заколоту в Росії 23 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів".

Після цього російські медіа повідомили, що кримінальну справу проти засновника "Вагнера" через збройний заколот у Росії закрили. Путін 26 червня заявив, що учасники угруповання мають вибір: підписати контракт зі збройними силами Росії, залишити службу чи "піти в Білорусь", куди вирушив Пригожин. Зазначимо, що Міністерство внутрішніх справ Польщі відправило на кордон з Білоруссю додатково кілька сотень поліцейських. Також віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський повідомив про плани укріплення кордону з Білоруссю.

Пригожин у першому коментарі після припинення "походу на Москву" заявив, що його метою була демонстрація протесту проти ліквідації ПВК, а не повалення влади в Росії.