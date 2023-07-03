Минулого тижня українські війська кожні 70 хвилин знищували якусь ворожу ціль високої пріоритетності, – Маляр

Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати в середньому кожні 70 хвилин російські цілі високої пріоритетності.
Такі цифри озвучила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, серед втрат російських загарбників за сім днів:
- 94 місця скупчення військ
- 22 зенітно-ракетних комплекси
- 19 складів боєприпасів
- сім командних пунктів.
"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", – додала Маляр.
Нагадаємо, за минулу добу, 2 липня, росіяни втратили ще 32 артилерійські системи і 600 солдатів.
Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань на Таврійському напрямку.