Минулого тижня українські війська кожні 70 хвилин знищували якусь ворожу ціль високої пріоритетності, – Маляр

Так, за сім днів вдалося уразити, зокрема, 94 місця скупчення військ ворога і 22 зенітно-ракетні комплекси.

Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати в середньому кожні 70 хвилин російські цілі високої пріоритетності.

Такі цифри озвучила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, серед втрат російських загарбників за сім днів:

94 місця скупчення військ

22 зенітно-ракетних комплекси

19 складів боєприпасів

сім командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", – додала Маляр.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 липня, росіяни втратили ще 32 артилерійські системи і 600 солдатів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань на Таврійському напрямку.