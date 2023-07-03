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Минулого тижня українські війська кожні 70 хвилин знищували якусь ворожу ціль високої пріоритетності, – Маляр

Так, за сім днів вдалося уразити, зокрема, 94 місця скупчення військ ворога і 22 зенітно-ракетні комплекси.

Минулого тижня українські війська кожні 70 хвилин знищували якусь ворожу ціль високої пріоритетності, – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Фото: Владислав Кузніченко

Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати в середньому кожні 70 хвилин російські цілі високої пріоритетності.

Такі цифри озвучила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, серед втрат російських загарбників за сім днів: 

  • 94 місця скупчення військ
  • 22 зенітно-ракетних комплекси
  • 19 складів боєприпасів
  • сім командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", – додала Маляр.

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Нагадаємо, за минулу добу, 2 липня, росіяни втратили ще 32 артилерійські системи і 600 солдатів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань на Таврійському напрямку.

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