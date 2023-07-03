Учора Збройні сили ліквідували ще 600 окупантів та 5 танків

Протягом неділі 2 липня Збройні сили ліквідували близько 600 російських окупантів. Втрати російської армії у війні з Україною сягнули близько 230 260 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 230 260 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4 057 (+5) од,

бойових броньованих машин – 7 899 (+11) од,

артилерійських систем – 4 220 (+32) од,

РСЗВ – 641 (+4) од,

засоби ППО – 391 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),

крилаті ракети – 1264 (+3),

кораблі/катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 834 (+18) од,

спеціальна техніка – 590 (+7).

Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень на сході.