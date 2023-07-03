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Учора Збройні сили ліквідували ще 600 окупантів та 5 танків

Тривають важкі бої на сході України.

Учора Збройні сили ліквідували ще 600 окупантів та 5 танків
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

Протягом неділі 2 липня Збройні сили ліквідували близько 600 російських окупантів. Втрати російської армії у війні з Україною сягнули близько 230 260 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 230 260 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 057 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 7 899 (+11) од,
  • артилерійських систем – 4 220 (+32) од,
  • РСЗВ – 641 (+4) од,
  • засоби ППО – 391 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),
  • крилаті ракети – 1264 (+3),
  • кораблі/катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 834 (+18) од,
  • спеціальна техніка – 590 (+7).

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Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень на сході.

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