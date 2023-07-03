Збивати шалену кількість "Шахедів" українській ППО допомагають декілька "айтішних рішень", – Дейнега

Досягати військових успіхів українській армії допомагають, зокрема, цифрові інновації. Частину з них застосовують і для протиповітряної оборони.

Україна завдяки інноваційним рішенням перебуває попереду частини армій провідних країн світу. Про це заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега розповів у першому після 100 днів на посаді інтервʼю для LB.ua.

"За кожною військовою перемогою стоїть якесь айтішне рішення в тому числі. У першу чергу – солдати і героїзм, техніка, снаряди тощо. Але є айтішні рішення, завдяки яким ми досягаємо більшого успіху з меншими втратами... Усім подобається, що ми збиваємо якусь шалену кількість ракет, «Шахедів». Ніхто не розуміє, як. Я можу сказати, що за цим стоять кілька айтішних рішень, які роблять наше ППО настільки ефективним. Є набір рішень, завдяки яким ми дуже легко і доволі дешево нейтралізуємо «Шахеди». Є набір рішень, завдяки яким злагоджено працюють інші", – зазначив він.

Технологічні інновації допомагають захисникам і у виявленні цілей противника, зокрема їхніх баз. Нерідко знайти місце розташування окупантів – все одно, що кидати монету на поле – без "металошукача" не обійтися.

"У нас є такий «металошукач», завдяки якому різні силові структури дізнаються, що отут є це, а тут – це. Багато людей думає, що нам таку інформацію дають із Заходу. Наші люди насправді не здогадуються, наскільки ефективно ми самі можемо подібне накопати", – додав заступник міністра.

Як приклад він навів російський крейсер "Москва", підбитий і затоплений торік.

"Між сенсором, який його вів, і ракетою, яка в нього летіла, було певне програмне забезпечення, яке передавало з одного на інше. І, по-моєму, нам всім сподобався результат", – зазначив він.

Про те, як технології роблять війну та чому дрони важливі і стануть ще важливішими через рік, читайте в текстовій версії інтервʼю на LB.ua або дивіться відео на LB.live.