В Києві відкрили пам’ятний знак загиблим морякам

Сьогодні, 3 липня, на території Парку моряків у Києві відкрили пам’ятний знак на честь полеглих на війні з Росією воїнів Військово-Морських Сил ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Пам’ятний знак створили спільними зусиллями органів військового управління, річкової флотилії, місцевої влади, меценатів та волонтерів.

У відкритті знаку взяли участь командувач Військово-Морських Сил Олексій Неїжпапа, командування річкової флотилії, а також громадські діячі та волонтери.

Також командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа вручив військовим морякам державні нагороди, нагороди Міоборони та Головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, вчора головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських воїнів з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. Також моряків привітав президент України Володимир Зеленський.

День ВМС ЗСУ встановлений 12 червня 2015 року указом президента України Петра Порошенка. Його святкують в першу неділю липня.