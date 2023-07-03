На Херсонщині окупанти обстріляли селище Кіндійка, двоє поранених

Армія Російської Федерації обстріляла селище Кіндійка у Херсонській області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви.
Через обстріл поранення отримали двоє людей – 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу.
Кінді́йка — це селище міського типу, яке перебуває у складі Антонівської селищної ради, підлеглої Дніпровській райраді Херсона.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли 3 липня Станіславську громаду Херсонщини. У результаті було поранено трьох жителів, двох із них госпіталізували.