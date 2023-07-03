ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти обстріляли селище Кіндійка, двоє поранених

Один з ворожих снарядів влучив поблизу церкви.

Армія Російської Федерації обстріляла селище Кіндійка у Херсонській області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Один з ворожих снарядів влучив поблизу місцевої церкви. 

Через обстріл поранення отримали двоє людей – 59-річний чоловік та 55-річна жінка. Обох поранених шпиталізували, лікарі надають їм допомогу.

Кінді́йка — це селище міського типу, яке перебуває у складі Антонівської селищної ради, підлеглої Дніпровській райраді Херсона.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що росіяни обстріляли 3 липня Станіславську громаду Херсонщини. У результаті було поранено трьох жителів, двох із них госпіталізували.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies