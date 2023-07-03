Зберігається загроза наступу росіян на Часів Яр, – Сирський

На Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії й зберігається загроза наступу в бік міста Часів Яр.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує "Українська правда".

"Бахмутський напрямок знову став ареною активних бойових дій. Зараз там доволі гаряче. Обидві сторони намагаються перехопити ініціативу, щоб переломити ситуацію на свою користь. Ворог відчайдушно чіпляється за позиції та опорні пункти, які свого часу були зайняті «вагнерівцями». Події розгортаються та змінюється дуже динамічно, деякі позиції за добу переходять двічі «із рук в руки»", –сказав Сирський.

Командувач заявив, що в Бахмуті не настає тиша: противник активно використовує у місті міномети, великокаліберні кулемети, протитанкові ракети, снайперів та веде вогонь по українських позиціях, "намагаючись уразити все, що рухається", а з високоповерхівок здійснює керування вогнем артилерії. У першу чергу, росіяни цілять у бойову техніку. Також ворог намагається перекидавати підрозділи на найбільш загрозливі напрямки для проведення контратак, намагаючись дестабілізувати ситуацію.

"Ворог активно реагує на всі наші дії та активно створює глибоку ешелоновану оборону, яка складається на деяких напрямках з трьох позицій. Окупаційні війська роблять все, щоб ми загрузли в його обороні – натомість їм це не вдається, оскільки наші дії активні та маневрені. Наші оборонці продовжують рух на південному фланзі Бахмута, маючи частковий успіх, та ведуть жорсткі бої на північному фланзі. В самому місті Бахмут наші війська вражають ворожі позиції вогнем всіх засобів та позбавляють противника можливості переміщатись в межах міста", – додав командувач.

Нагадаємо, що українські військові за останній час просунулися на флангах Бахмутського напрямку, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

29 червня Генштаб заявив, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку.