Українська армія перехопила стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, вибиває ворога з його позицій, – Генштаб

Окупанти чинять шалений опір, водночас зазнають значних втрат у особовому складі, озброєнні та техніці.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямку Рівнопіль-Володине мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – зазначив він.

Окупанти чинять шалений опір, водночас зазнають значних втрат у особовому складі, озброєнні та техніці. На Бахмутському напрямку українські захисники перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом.

"На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають його з раніше зайнятих рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – зазначив Ковальов, додавши, що важкі бої тривають.

Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Нагадаємо, протягом минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів. Наступальна операція угруповання військ "Таврія" триває вже 20 діб. Наші звільнили Степове, Лобкове, П’ятихатки, Новодарівку, Нескучне, Благодатне, Макарівку та ведуть бої поблизу Жереб’янок, Роботиного, Рівнополя, Старомайорського.

Противник втратив з початку операції приблизно 8300 осіб лише вбитими (слід думати, що стільки само пораненими), 112 танків, 175 ББМ, 298 гармат, мінометів і РСЗВ, 21 систему ППО. Окремо зауважимо втрати автомобільної техніки: 255 машин. Докладно читайте в матеріалі "Козаченьки десять днів як встали. Проміжний фініш" Віктора Кевлюка.